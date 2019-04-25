"Это провал политики Порошенко". Путин дал первый комментарий о выборах в Украине

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 апреля, после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном оценил результаты президентских выборов в Украине, в которых с тройным преимуществом победил Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал он.
"Я уверен, что новые власти (Украины) не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги (Зеленского): понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое", - добавил Путин.
Он высказался и о будущем отношений между Россией и Украиной:
"Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - заверил он.
Как известно, по итогам голосования во втором туре выборов президента Владимир Зеленский набрал более 73%, а Петр Порошенко менее 25%.
Напомним, ранее Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах.
"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам", однако Москва с уважением относится к выбору народа Украины, "тем более этот выбор очевиден".