"Это провал политики Порошенко". Путин дал первый комментарий о выборах в Украине

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал он.

"Я уверен, что новые власти (Украины) не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги (Зеленского): понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое", - добавил Путин.

Он высказался и о будущем отношений между Россией и Украиной:

"Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - заверил он.

Как известно, по итогам голосования во втором туре выборов президента Владимир Зеленский набрал более 73%, а Петр Порошенко менее 25%.

Напомним, ранее Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.