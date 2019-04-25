Министр ожидает от РД участия в регулировании дорожного движения

Глава МВД в заявлении для прессы указывает, что Государственная полиция, приняв во внимание мнение экспертов Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) и публично доступную информацию, а также его распоряжение, закрыла для движения Деглавский мост. Полиция в настоящее время обеспечивает свое присутствие на мосту, в свою очередь предприятие Rīgas satiksme должно организовать изменения в маршрутах общественного транспорта и информировать об этом население.

Министр отметил, что понимает серьезность ситуации и призывает рижан отнестись к неудобствам с пониманием, но одновременно подчеркивает, что это делается ради общей безопасности людей. Как только эксперты дадут заключение, что эксплуатация моста безопасна, движение по нему будет восстановлено.

Учитывая отношение Рижской думы к организации дорожного движения, Государственная полиция в пределах своих возможностей оказывает помощь в решении проблем.

"Пока не проведено полное техническое обследование моста или экспертиза и пока в распоряжении ответственных должностных лиц, в частности, Рижской думы нет заключения строительных специалистов о допустимых нагрузках, а ГБКС не дало разрешения на дальнейшую эксплуатацию моста, принимать решения об организации движения по мосту - безответственно и может привести к трагедии", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту.

Галерея: Закрытый Деглавский мост