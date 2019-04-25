Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Как выяснилось, число жертв в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу службы здравоохранения страны Анила Джасинге.
Согласно его словам, погибли не 359 человек, а примерно на 100 меньше. "Где-то 250-260. Точно сказать не могу. Есть очень много частей тел, так что трудно назвать конкретную цифру", — заявил Джасинге.
24 апреля уже сообщалось, что многие жертвы терактов были лишены базовой медицинской помощи из-за плохой инфраструктуры в государстве.
Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 290 человек и более 500 были ранены.
Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.
На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".