Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Согласно его словам, погибли не 359 человек, а примерно на 100 меньше. "Где-то 250-260. Точно сказать не могу. Есть очень много частей тел, так что трудно назвать конкретную цифру", — заявил Джасинге.

24 апреля уже сообщалось, что многие жертвы терактов были лишены базовой медицинской помощи из-за плохой инфраструктуры в государстве.

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 290 человек и более 500 были ранены.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.