Пт, 26.04.2019
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В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

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Самолёт. Иллюстративное фото

ФОТО: airBaltic

Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов были отменены в Швеции, Дании и Норвегии в результате забастовки пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), передает шведский интернет-портал The Local.

Согласно его данным, забастовка затронула около 70% рейсов компании и более 70 тысяч пассажиров. Однако забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в частности, 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.

Забастовка началась после того, как пилотам не получилось достигнуть договоренности о заключении коллективного договора между группой пилотов и компанией SAS. Пилоты потребовали более выгодных для себя условий труда: речь идет о повышении зарплаты и об изменении рабочего графика.

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