В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов были отменены в Швеции, Дании и Норвегии в результате забастовки пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), передает шведский интернет-портал The Local.
Согласно его данным, забастовка затронула около 70% рейсов компании и более 70 тысяч пассажиров. Однако забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.
Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.
В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в частности, 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.
Забастовка началась после того, как пилотам не получилось достигнуть договоренности о заключении коллективного договора между группой пилотов и компанией SAS. Пилоты потребовали более выгодных для себя условий труда: речь идет о повышении зарплаты и об изменении рабочего графика.