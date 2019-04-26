В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Согласно его данным, забастовка затронула около 70% рейсов компании и более 70 тысяч пассажиров. Однако забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в частности, 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.