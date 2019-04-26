Rīgas satiksme: консультанты выполняли свою работу согласно договорам

Предприятие Rīgas satiksme не согласно с подозрениями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о том, что на предприятии могли существовать фиктивные консультанты, заявила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича.
Она отметила, что все лица, с которыми были заключены договоры о консультировании, выполняли работу в соответствии с договорами.
Барташевича сообщила, что из Госполиции не получен запрос о предоставлении информации по договорам с консультантами. "Как только он поступит, мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы развеять подозрения", - заверила представитель RS.
Как сообщалось, KNAB в связи с подозрениями о найме фиктивных консультантов в RS обратилось в Государственную полицию.
Изучив заключение аудиторской компании Ernst&Young по итогам проверки на предприятии, бюро констатировало, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о возможном мошенничестве должностных лиц RS, так как заключенные с различными консультантами договоры, возможно, являются фиктивными.
15 апреля бюро направило эту информацию Госполиции для проверки. KNAB продолжает проверку других содержащихся в заключении аудиторов фактов.
Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что в 2018 году RS заключило договор с 46 лицам, связанными с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).
Консультации по различным вопросам, например, об улучшении здоровья работников RS, предприятию предоставляли не только четыре нынешних депутата Рижской думы - Сандрис Бергманис, Виктор Пашков, Игорь Кузьмук и Ефимий Клементьев, но и бывший парламентарий Александр Саковский и экс-депутат Рижской думы Николай Захаров, который за консультации по альтернативным видам топлива получил в месяц 3 тыс. евро.
Ежемесячное вознаграждение от RS за создание контента для социальных сетей получали помощница мэра Ольга Портнова и пресс-секретарь Лайла Ивана. Договор о консультациях был заключен также с консультантом фракции "Согласия" в Сейме Гунтой Шагбазян. Последние четыре года консультантом в RS был оформлен и председатель Рижский городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.
Регулярное вознаграждение за консультации по вопросам привлечения финансирования ЕС от RS получал Игорь Пунтус, сын директора департамента по жилищным вопросам и окружающей среде Анатолия Алексеенко. Консультации за создание информационного содержания для общественного транспорта предоставлял также главный редактор журнала "Патрон" Дмитрий Лычковский, а по корпоративным мероприятиям RS консультировал Константин Ганин, который получал за это в месяц 3000 евро.