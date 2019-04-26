Зеленский отправился в Турцию. Но не с визитом

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", — пишет Зеленский.

Политик отметил, что для него это первые выходные за последние четыре месяца. В Турции Зеленский планирует провести два дня.

Президента Украины Петра Порошенко неоднократно критиковали за отдых на фешенебельных зарубежных курортах.