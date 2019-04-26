Пт, 26.04.2019
Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям — за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене — за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что про меня говорили, наверное, она не вышла бы за меня. Владимир Зеленский

Зеленский отправился в Турцию. Но не с визитом

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ФОТО: AFP / Scanpix

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, улетел отдыхать в Турцию. Об этом сообщил он сам в своем Facebook-аккаунте.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", — пишет Зеленский.

Политик отметил, что для него это первые выходные за последние четыре месяца. В Турции Зеленский планирует провести два дня.

Президента Украины Петра Порошенко неоднократно критиковали за отдых на фешенебельных зарубежных курортах. 

21 апреля 2019 года ознаменовало новый политический период в истории Украины — по итогам президентских выборов, предыдущий глава государства Петр Порошенко потерпел поражение перед своим соперником, комедийным актером Владимиром Зеленским. В последующие пять лет Украиной будет править шоумен. 

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