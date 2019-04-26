Зеленский отправился в Турцию. Но не с визитом

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, улетел отдыхать в Турцию. Об этом сообщил он сам в своем Facebook-аккаунте.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", — пишет Зеленский.
Политик отметил, что для него это первые выходные за последние четыре месяца. В Турции Зеленский планирует провести два дня.
Президента Украины Петра Порошенко неоднократно критиковали за отдых на фешенебельных зарубежных курортах.
21 апреля 2019 года ознаменовало новый политический период в истории Украины — по итогам президентских выборов, предыдущий глава государства Петр Порошенко потерпел поражение перед своим соперником, комедийным актером Владимиром Зеленским. В последующие пять лет Украиной будет править шоумен.