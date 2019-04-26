За решетку: Верховный суд вынес приговор вице-президенту и консультанту Latvenergo

Верховный суд (ВС) приговорил к реальному лишению свободы бывшего вице-президента Latvenergo Айгара Мелько и консультанта Андрея Ливановича - им были предъявлены обвинения по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве, выяснило агентство LETA.
9 апреля 2018 года Рижский окружной суд приговорил к реальным тюремным срокам бывшего вице-президента предприятия Айгара Мелько, производственного директора Гунара Цветкова и руководителя предприятия Energy Consulting Андрея Ливановича.
Мелько был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с запретом занимать должности члена правления на государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев.
Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.
ВС оставил этот приговор суда в силе. При этом ВС отменил вынесенный 9 апреля 2018 года приговор Рижского окружного суда в части, которой оставлен без изменений приговор суда первой инстанции о примененной в отношении юридического лица мере принудительного воздействия.
Как сообщалось ранее, согласно обвинительному заключению, взятка была дана за то, чтобы в конкурсе Latvenergo по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия Alstom Power Sweden AB.
Общая сумма взятки составляла 627,1 000. евро.
Дело должностных лиц Latvenergo Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в 2010 году. Осенью 2012 года KNAB попросило прокуратуру привлечь к уголовной ответственности в общей сложности 17 человек.