Пт, 26.04.2019
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Мальчик с велосипедом помог полиции в погоне за хулиганами
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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Momme Hansen/PhanterMedia/Scanpix

В четверг, 25 апреля, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали троих молодых людей, подозреваемых в нескольких нападениях на прохожих, сообщил представитель РМП Том Садовскис.

Он указал, что около 16.00 сотрудники полиции получили информацию о семи молодых людях, которые напали на двух мальчиков на Деглавской горке и пытались их ограбить.

На месте происшествия полицейские заметили возможных хулиганов, которые сразу же бросились бежать при виде стражей порядка. В погоне участвовали несколько экипажей полиции, а пара сотрудников правоохранительных органов побежали за юношами. 

Погоня была долгой и, когда один из сотрудников полиции уже почти сдался, к нему подъехал мальчик на велосипеде. Полицейский попросил у него велосипед и на нем догнал трех молодых людей, которые позже были доставлены в полицейский участок.

Позже выяснилось, что компания хулиганов может быть причастна и к нападению на мужчину, который на тот момент уже был госпитализирован.

Садовскис указал, что сотрудник полиции не успел поблагодарить мальчика, который ему помог. Рижская муниципальная полиция просит мальчика или его семью связаться со стражами порядка по телефону 67181371.

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