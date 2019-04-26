Мальчик с велосипедом помог полиции в погоне за хулиганами

Он указал, что около 16.00 сотрудники полиции получили информацию о семи молодых людях, которые напали на двух мальчиков на Деглавской горке и пытались их ограбить.

На месте происшествия полицейские заметили возможных хулиганов, которые сразу же бросились бежать при виде стражей порядка. В погоне участвовали несколько экипажей полиции, а пара сотрудников правоохранительных органов побежали за юношами.

Погоня была долгой и, когда один из сотрудников полиции уже почти сдался, к нему подъехал мальчик на велосипеде. Полицейский попросил у него велосипед и на нем догнал трех молодых людей, которые позже были доставлены в полицейский участок.

Позже выяснилось, что компания хулиганов может быть причастна и к нападению на мужчину, который на тот момент уже был госпитализирован.

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