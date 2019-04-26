Пт, 26.04.2019
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В Латгале возник крупный пожар: огонь охватил почти пять гектаров леса

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 26 апреля, в Соколкской волости Вилянского края возник лесной пожар повышенной опасности, площадь которого составляет более четырех гектаров. Местных жителей призывают закрыть окна и двери, чтобы не допустить проникновения дыма в помещения, сообщает Вилянское самоуправление.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня подтвердила агентству LETA, что в 12.43 служба получила вызов о пожаре и сейчас на месте происшествия работают 24 пожарных, задействовано восемь автоцистерн и один квадрацикл.

Вейиня подчеркнула, что в тушении пожара помогает также владелец Стружанского болота, который предоставил два моторных насоса и трактор. Также на месте происшествия работают представители самоуправления, которые обеспечили сотрудников VUGD двумя беспилотными летательными аппаратами, помогающими оценить степень и территорию распространения пожара.

Представительница VUGD указала, что пожар был локализован и его площадь составляет 4,8 гектаров.

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