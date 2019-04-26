В Латгале возник крупный пожар: огонь охватил почти пять гектаров леса

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня подтвердила агентству LETA, что в 12.43 служба получила вызов о пожаре и сейчас на месте происшествия работают 24 пожарных, задействовано восемь автоцистерн и один квадрацикл.

Вейиня подчеркнула, что в тушении пожара помогает также владелец Стружанского болота, который предоставил два моторных насоса и трактор. Также на месте происшествия работают представители самоуправления, которые обеспечили сотрудников VUGD двумя беспилотными летательными аппаратами, помогающими оценить степень и территорию распространения пожара.