Интересно путешествует "Аэрофлот"! Пассажир рассказал об экстренной посадке в Риге

Как сообщалось, в пятницу, 26 апреля, в аэропорту "Рига" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил посадку в условиях повышенной опасности. Один из очевидцев, находившихся на борту, поделился своими впечатлениями в социальной сети Facebook.
Напомним, аэропорт получил сообщение от самолета о технических проблемах. Воздушное судно было встречено по самым высоким требованиям безопасности.
Тем временем один из пассажиров рейса Янис Вилцанс написал в социальной сети Facebook:
"Посмотрели красивые облака над Резекне и вернулись назад в Ригу. Интересно путешествует "Аэрофлот"".
В комментариях он рассказал о ситуации подробнее:
"Поднявшись на высоту в 10 км случился системный фейл, выпали кислородные маски. Сделали селфи, после чего на высоте трех км на пониженной скорости спокойно прилетели назад. Аэропорт встретил красивыми разноцветными машинами с мигающими лампочками".
По словам очевидца, никакой паники среди пассажиров не было. Половиной из них на этом рейсе оказалась группа школьников из России.
Как свидетельствует информация на портале flightaware, самолет вылетел из Риги в Москву в 14.25, однако примерно над Резекне он резко снизил высоту с 10 до трех километров, развернулся и отправился обратно в Ригу.