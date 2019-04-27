Интересно путешествует "Аэрофлот"! Пассажир рассказал об экстренной посадке в Риге

Напомним, аэропорт получил сообщение от самолета о технических проблемах. Воздушное судно было встречено по самым высоким требованиям безопасности.

Тем временем один из пассажиров рейса Янис Вилцанс написал в социальной сети Facebook:

"Посмотрели красивые облака над Резекне и вернулись назад в Ригу. Интересно путешествует "Аэрофлот"".

В комментариях он рассказал о ситуации подробнее:

"Поднявшись на высоту в 10 км случился системный фейл, выпали кислородные маски. Сделали селфи, после чего на высоте трех км на пониженной скорости спокойно прилетели назад. Аэропорт встретил красивыми разноцветными машинами с мигающими лампочками".

По словам очевидца, никакой паники среди пассажиров не было. Половиной из них на этом рейсе оказалась группа школьников из России.