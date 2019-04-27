Выборы все ближе. KNAB начало 20 проверок о возможных нарушениях агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало 20 проверок о возможных нарушениях агитации перед выборами в Европарламент, сообщили агентству LETA в бюро.
Восемь проверок начаты о возможном использовании административного ресурса, восемь - о несоблюдении ограничений на агитацию, остальные - о нарушениях в финансировании.
26 января официально начался 120-дневный период агитации перед выборами в Европарламент.
Использовать в предвыборной агитации административный ресурс запрещено.
Партии и объединения, подавшие списки кандидатов в депутаты, могут потратить перед выборами 430 221 евро.
Выборы в Европарламент состоятся в Латвии 25 мая.