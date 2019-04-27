Сб, 27.04.2019
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Выборы все ближе. KNAB начало 20 проверок о возможных нарушениях агитации

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало 20 проверок о возможных нарушениях агитации перед выборами в Европарламент, сообщили агентству LETA в бюро.

Восемь проверок начаты о возможном использовании административного ресурса, восемь - о несоблюдении ограничений на агитацию, остальные - о нарушениях в финансировании.

26 января официально начался 120-дневный период агитации перед выборами в Европарламент.

Использовать в предвыборной агитации административный ресурс запрещено.

Партии и объединения, подавшие списки кандидатов в депутаты, могут потратить перед выборами 430 221 евро.

Выборы в Европарламент состоятся в Латвии 25 мая.

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