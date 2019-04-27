Сб, 27.04.2019
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Не давайте мне! Разрабатывают регистр лиц, наложивших на себя запрет играть

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Иллюстративное фото

ФОТО: Inga Kundziņa/LETA

Министерство финансов разрабатывает правила, предусматривающие создать регистр лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр и интерактивных лотерей, сообщает LETA.

А именно, поправки нацелены на то, чтобы по закону у лица было право требовать запрета для себя играть в азартные игры, в том числе интерактивные, и лотереи.

Чтобы это реализовать, необходимо разработать правила, согласно которым определять информацию, размещаемую в регистре, ее хранение и условия исключения лица из этого списка.

В то же время в проекте правил есть требование к организаторам азартных игр информировать о том, что азартные игры вызывают зависимость и у физического лица есть право требовать наложить на него запрет играть в них, внеся в упомянутый регистр.

Планируется, что правила для утверждения будут разработаны до конца мая этого года.

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