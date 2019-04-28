Стрельбу в синагоге в Калифорнии открыл студент

Перед нападением молодой человек опубликовал антисемитский манифест, передаёт портал Meduza.
Как сообщалось, в Калифорнии некий мужчина начал стрельбу в синагоге. В результате нападения один человек погиб и трое получили ранения.
Преступник ворвался в здание, когда прихожане праздновали окончание еврейского праздника Песах, и начал стрельбу. После ряда выстрелов он уехал с места преступления на автомобиле.
По словам шефа полиции Сан-Диего, подозреваемый сдался, не оказав сопротивления. При стрельбе была убита 60-летняя Лори Кае. Среди пострадавших — местный раввин Исроэль Гольдштейн и восьмилетняя девочка.
Подозреваемый в преступлении - 19-летний Джон Эрнест, студент в филиале университета штата Калифорния. Местные власти подчеркивают, что нападение было совершено на почве ненависти.
Согласно информации NBC News, за несколько часов до нападения Джон Эрнест опубликовал в Facebook ссылку на свое "открытое письмо", содержащее множество антисемитских высказываний и обещание проведения прямой трансляции, однако её не было. Facebook уже удалил его аккаунт.
В своем "манифесте" Эрнест восхвалял преступников, которые совершили нападения на мечети в Новой Зеландии и синагогу в Питтсбурге (Брендон Таррант и Роберт Бауэрс, которые также публиковали в сети "манифесты").