Стрельбу в синагоге в Калифорнии открыл студент

Как сообщалось, в Калифорнии некий мужчина начал стрельбу в синагоге. В результате нападения один человек погиб и трое получили ранения.

Преступник ворвался в здание, когда прихожане праздновали окончание еврейского праздника Песах, и начал стрельбу. После ряда выстрелов он уехал с места преступления на автомобиле.

По словам шефа полиции Сан-Диего, подозреваемый сдался, не оказав сопротивления. При стрельбе была убита 60-летняя Лори Кае. Среди пострадавших — местный раввин Исроэль Гольдштейн и восьмилетняя девочка.

Подозреваемый в преступлении - 19-летний Джон Эрнест, студент в филиале университета штата Калифорния. Местные власти подчеркивают, что нападение было совершено на почве ненависти.

Согласно информации NBC News, за несколько часов до нападения Джон Эрнест опубликовал в Facebook ссылку на свое "открытое письмо", содержащее множество антисемитских высказываний и обещание проведения прямой трансляции, однако её не было. Facebook уже удалил его аккаунт.