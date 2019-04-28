На Шри-Ланке задержали двух подозреваемых по делу о терактах

Сотрудники полиции Шри-Ланки задержали двух основных подозреваемых по делу о терактах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой портал Ada Derana.
Как подчеркивает СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 290 человек и более 500 были ранены.
Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.
На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".