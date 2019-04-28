В Рижскую думу подано четыре заявки на мероприятия 9 мая

Заявку на проведение мероприятия у памятника Победы 8 мая с 17 до 21 часов подало общество "9мая.лв". Также эта организация подала заявку на проведение мероприятия 9 мая с 9 до 23 часов. Планируемое число участников обоих мероприятий - 1000, но, по данным архива агентства LETA, каждый год празднование Дня Победы посещают более 100 тыс. человек.

Получена заявка от частного лица на проведение собрания и шествия "Бессмертный полк". Шествие пройдет с 13 до 18 часов по маршруту угол бульв. Александра Грина - ул. Слокас - парк Победы. Заявленное число участников - 1000.

Мероприятие под названием "Шествие Дня Победы и Европы "Бессмертный полк"" хочет провести партия "Новое согласие". Шествие планируется 9 мая с 12 до 14 часов по маршруту набережная 11 ноября - Каменный мост - парк Победы. Планируемое число участников - 50.