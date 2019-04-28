Вс, 28.04.2019
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Видео: в России машина сбила мать, решившую с коляской перебежать многополосную дорогу

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ФОТО: скриншот

В Казани очевидцы сняли на видео, как иномарка сбила женщину с коляской. На кадрах запечатлено, что она перебегала дорогу в неположенном месте, передаёт Rus.Postimees.

На кадрах видно, что женщина пытается перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода под мостом. В какой-то момент в коляску врезается автомобиль.

"Авария произошла на улице Назарбаева вчера в 17.50. Водитель Opel двигался в сторону Петербургской улицы. В итоге ребенок получил небольшие ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, мать не пострадала", – рассказали ИА "Татар-информ" в МВД Татарстана.

По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения. 

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