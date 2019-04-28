Видео: в России машина сбила мать, решившую с коляской перебежать многополосную дорогу

На кадрах видно, что женщина пытается перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода под мостом. В какой-то момент в коляску врезается автомобиль.

"Авария произошла на улице Назарбаева вчера в 17.50. Водитель Opel двигался в сторону Петербургской улицы. В итоге ребенок получил небольшие ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, мать не пострадала", – рассказали ИА "Татар-информ" в МВД Татарстана.