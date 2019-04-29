"Делаем все, чтобы открыть мост максимально скоро". Рижская дума настаивает на его безопасности

Он сообщил, что проведены всевозможные дополнительные измерения, которые доказывают, что Деглавский мост безопасен. Со слов Якринса, нанятый Рижской думой инженер провел четвертую инспекцию моста.

Он убежден, что теперь абсолютно ясно, что закрытие моста было "абсолютно необоснованно".

По его мнению, открытие моста зависит от политиков, Госполиции и BVKB. Скорее всего, в BVKB сегодня будет подана дополнительная информация.

"Делаем все, чтобы открыть мост максимально скоро", - признал он.

Напомним, Деглавский мост закрыт для движения транспорта с 5 часов утра четверга, 25 апреля. Как сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис, мост закрыт до получения окончательного заключения BVKB о его безопасности.