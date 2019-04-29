Министр: в Латвии около 800 детей все еще живут в учреждениях

В Латвии 794 ребенка все еще живут в учреждениях, заявила в передаче LNT "900 секунд" министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).
По ее словам, количество детей, живущих в учреждениях, уменьшается, и это хорошая новость.
Министр сказала, что совсем отказаться от учреждений нельзя, так для детей с тяжелыми нарушениями найти семьи сложно или невозможно.
Однако министерство будет работать над тем, чтобы максимально приблизить условия для этих детей к семейной среде.
Петравича планирует встретиться с министром юстиции, чтобы обсудить возможности передачи сиротских судов в ведение Минюста. 15 мая она встретится по данному вопросу с Латвийским союзом самоуправлений и омбудсменом.
Петравича добавила, что отсутствие допуска к гостайне ее работе не мешает, и Бюро по защите Сатверсме не контактировало с ней по этому вопросу.