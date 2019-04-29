Министр: в Латвии около 800 детей все еще живут в учреждениях

По ее словам, количество детей, живущих в учреждениях, уменьшается, и это хорошая новость.

Министр сказала, что совсем отказаться от учреждений нельзя, так для детей с тяжелыми нарушениями найти семьи сложно или невозможно.

Однако министерство будет работать над тем, чтобы максимально приблизить условия для этих детей к семейной среде.

Петравича планирует встретиться с министром юстиции, чтобы обсудить возможности передачи сиротских судов в ведение Минюста. 15 мая она встретится по данному вопросу с Латвийским союзом самоуправлений и омбудсменом.