Пн, 29.04.2019
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Министр: в Латвии около 800 детей все еще живут в учреждениях

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии 794 ребенка все еще живут в учреждениях, заявила в передаче LNT "900 секунд" министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

По ее словам, количество детей, живущих в учреждениях, уменьшается, и это хорошая новость.

Министр сказала, что совсем отказаться от учреждений нельзя, так для детей с тяжелыми нарушениями найти семьи сложно или невозможно.

Однако министерство будет работать над тем, чтобы максимально приблизить условия для этих детей к семейной среде.

Петравича планирует встретиться с министром юстиции, чтобы обсудить возможности передачи сиротских судов в ведение Минюста. 15 мая она встретится по данному вопросу с Латвийским союзом самоуправлений и омбудсменом.

Петравича добавила, что отсутствие допуска к гостайне ее работе не мешает, и Бюро по защите Сатверсме не контактировало с ней по этому вопросу.

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