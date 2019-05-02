Мамыкин, Шадурскис, Зиле и не только. Что сделали европарламентарии от Латвии?

25 мая в Латвии пройдут выборы в Европарламент (EП). Несмотря на то, что у Латвии в парламенте всего 8 мест из 751, депутаты активно участвуют в работе комитетов, готовят отчеты, высказывают свое мнение и разрабатывают проекты.
На основании доклада, подготовленного бюро ЕП в Латвии, TVNET исследует, что сделали депутаты Европарламента во второй половине созыва и что делали в комитетах в течение года пятого парламентского созыва. Информацию предоставили сами депутаты.
Следует отметить, что евродепутат Ивета Григуле-Петерсе, которая в интервью в январе этого года критиковала ЕП как бессмысленную болтовню, не предоставила данных о своей работе за пятый год созыва.
В целом латвийские депутаты ЕП во второй половине нынешнего созыва (с января 2017 года) "докладывали и выступали теневыми докладчиками" 85 раз:
- 14 раз выступили докладчиками;
- 34 раза выступили теневыми докладчиками;
- 33 раза подготовили заключения;
- 4 раза подготовили теневые заключения.
В течение пяти лет члены Европарламента внесли свой вклад в разработку около 140 законов ЕС.
Когда появляется новое правовое предложение, ответственный за проблему комитет, назначает докладчика подготовить рапорт. Докладчик консультируется с политическими группами и экспертами во время специально организованных слушаний. Основываясь на полученной информации, подготавливается черновик рапорта с приложениями.
Политические группы, желая отследить прогресс по рапорту, назначают теневого докладчика. Теневой докладчик играет важную роль при поиске компромисса по правовому предложению.
Сандра Калниете
Комитет по иностранным делам (AFET) и Комитет по развитию сельского хозяйства и сельских районов (AGRI). В ЕП работает на протяжении всего срока текущего созыва.
Калниете отмечает, что на пятом году парламентского срока она подготовила проект отчета о политических отношениях ЕС и России, участвовал в обсуждении Общей сельскохозяйственной политики 2021-2027, а также поддержала европейские реформы в Украине, Грузии, Молдове и на Западных Балканах.
Ее работа несет Латвии такие преимущества, как более четкая общая политика и позиция ЕС в отношении России, а также содействие стабильности в соседних европейских странах.
Участие в обсуждении предложения по сельскохозяйственной политике помогло снизить потенциальное негативное влияние на латвийских фермеров, подчеркивает Калниете.
Кришьянис Кариньш
Комитет EП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), Экономическим и валютным вопросам (ECON) и Специальный комитет по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов (TAX3). В ЕП работал почти весь срок текущего созыва до 22 января 2019 года, после чего стал премьер-министром Латвии.
Кариньш был автором законопроекта о структуре европейского рынка электричества, который устанавливает единые принципы работы ЕС в этой области, а также руководил работой крупнейшей политической группы Европарламента ETP по разработке энергетической политики и законодательства.
Кариньш был соавтором Директивы об ограничении отмывания денег и финансовом терроризме, реализовал идею реестра выгодных бенефициаров в государствах-членах ЕС и работал над совершенствованием законодательства в Специальном комитете по борьбе с отмыванием денег и расследованиям финансовых преступлений. Работа над законодательством ЕС о рынке телекоммуникаций помогла улучшить конкуренцию и надзор.
Говоря о преимуществах для Латвии, Кариньш указывает на развитие конкуренции в секторе энергетики, тем самым укрепляя единый рынок для достижения максимально низких цен на энергоресурсы для потребителей.
А также сокращение возможностей отмывания денег и финансирования терроризма, схем уклонения от уплаты налогов; участие в разработке позиции ЕП о финансировании науки в следующем многолетнем бюджете ЕС, возможность получения дополнительного финансирования для развития экономики Латвии в следующем бюджетном периоде, назвал Кариньш.
Алексей Лоскутов
Комитет EП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), Экономическим и валютным вопросам (ECON) и Специальный комитет по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов (TAX3). В ЕП начал работать в конце текущего созыва - с 24 января 2019 года.
Лоскутов отмечает, что он поддержал модернизацию Механизма гражданской защиты ЕС, участвовал в создании резерва ресурсов RescEU для помощи странам ЕС в ситуациях, когда они не могут самостоятельно реагировать на стихийные бедствия или техногенные катастрофы, такие как крупные лесные пожары.
Голосовал за новые правила ЕС для рынка природного газа - этот шаг ограничил проект газопровода Nord Stream 2.
Лоскутов также упомянул о голосовании против использования пестицидов, вредных для пчел, и ограничения использования одноразовых пластиковых изделий.
Лоскутов подчеркивает свой вклад в безопасность людей и окружающей среды Латвии, что позволяет быстрее и эффективнее реагировать на природные или техногенные катастрофы.
Андрей Мамыкин
Комитет ЕП по иностранным делам (AFET) и гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE). В ЕП работает на протяжении всего срока текущего созыва.
Мамикин ссылается на свой вклад в доклады Европейского парламента о соглашениях ассоциации между ЕС и Грузией, а также на защиту прав национальных меньшинств в ЕС. В 2019 году в бюджет ЕС запросил финансирование для поддержки научной журналистики в ЕС.
Что касается достижений для Латвии, Мамикин отмечает уменьшение угрозы терроризма и усиление защиты прав национальных меньшинств в ЕС, а также содействие сотрудничеству между ЕС и Грузией в ряде областей.
Мирослав Митрофанов
Комитет ЕП по занятости и социальным делам (EMPL) и Комитет по петициям (PETI). Работает в Европарламенте с 5 марта 2018 года.
Митрофанов указывает, что принимал участие в разработке директив по основным направлениям политики занятости, балансу между работой и личной жизнью и требованиям доступности к продуктам и услугам.
Митрофанов считает, что основные принципы трудоустройства работников по всему ЕС, а значит и в Латвии, помогут обеспечить баланс между работой и личной жизнью, правом на достойную работу, социальные гарантии и достойную пенсию по старости.
На уровне ЕС занимался введением нового типа отпуска - отпуск по уходу, который позволяет работнику в случае необходимости взять отпуск, чтобы позаботиться о любом члене своей семьи.
В свою очередь, Директива о доступе к продуктам и услугам будет гарантировать финансовую и физическую доступность к продуктам людям с двигательными нарушениями.
Артис Пабрикс
Комитет ЕС по международной торговле (INTA) и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE), а также Специальный комитет по вопросам терроризма (TERR). Работал в ЕП на протяжении полных 4 лет созыва, и неполный пятый год до 5 ноября 2018 года.
Пабрикс о сделанном указал на одну вещь: он наблюдал за выполнением Соглашения между ЕС и Канадой о международной торговле (CETA) в ЕС. Реализация соглашения облегчила доступ предпринимателей из Латвии и других стран-членов ЕС на канадский рынок, подчеркивает Пабрикс.
Карлис Шадурскис
Комитет ЕС по международной торговле (INTA) и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Работает в Европарламенте с конца срока последнего созыва - с 18 ноября 2018 года.
Шадурскис сообщает, что поддерживал общеевропейский механизм оценки прямых иностранных инвестиций в целях безопасности и общественного порядка и для вступления в силу торговых соглашений ЕС с Японией и Сингапуром.
Он также активно участвовал в комитетах LIBE и PETI, разъясняя права неграждан и национальных меньшинств в изучении родного языка, культуры и традиций в системе образования Латвии.
Шадурский подчеркивает, что его работа в комитетах помогла предотвратить распространение ложной информации о положении неграждан и национальных меньшинств в Латвии, а также укрепить государственный язык в системе образования Латвии.
Инесе Вайдере
Комитет ЕП по бюджету (BUDG) и Комитета по внутреннему рынку и защите потребителей (IMCO). В ЕП работает на протяжении всего срока текущего созыва.
Вайдере сообщает, что разработала Программу единого рынка для следующего многолетнего бюджета на 2021-2027 годы, получила финансирование для Латвии из Фонда солидарности ЕС, защищала интересы нашей страны в вопросах финансирования Rail Baltic, разработала законодательные поправки, запрещающие дискриминацию потребителей из Восточной Европы, а также признала распознавание и предотвращение ложной информации приоритетом на европейском уровне.
Вайдере отмечает, что получила для Латвии финансирование для борьбы с последствиями наводнений в 2017 года и софинансирование ЕС для строительства железнодорожной линии Rail Baltica.
Роберт Зиле
Комитет ЕП по транспорту и туризму (TRAN), Комитет по экономическим и валютным вопросам (ECON) и Специальный комитет по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов (TAX3). В ЕП работает на протяжении всего срока текущего созыва.
Зиле отметил, что выдвинул законопроект о более тесном сотрудничестве с ЕС в борьбе с трансграничным мошенничеством с НДС, а также был докладчиком и теневым докладчиком в вопросах, связанных с открытием рынка междугородних автобусных перевозок и проверкой депозитов нерезидентов.
Зиле придерживается мнения, которое обеспечивает основу для контроля внешних прямых инвестиций со стороны, например, Китая и России (индивидуальный подход к инвестициям медиа-компании).
В качестве главы группы EП Rail Baltica Friends Зиле организовал совместные встречи с ответственным европейским комиссаром и ответственными должностными лицами стран-участниц.
Зиле отмечает, что его работа в EП позволила ограничить мошенничество, особенно на рынке подержанных автомобилей и среди исполнителей "схемы-карусели с НДС", а также открыл возможность для латвийских междугородних автобусных перевозчиков конкурировать на рынках других стран.
Европейский парламент и Совет ЕС совместно принимают законы ЕС во многих областях. Эти законы затем составляют основу для национальных законов стран Евросоюза. Например, до 80% законов в Латвии основаны на решениях ЕП.
Поскольку члены Европарламента работают в разных комитетах и задействованы во многих других областях ЕП, их вклад сложно оценить по общим критериям, но, тем не менее, были определены разные вершины влияния.
В топе портала Politico одним из самых важных депутатов этого парламентского созыва отмечен Кришьянис Кариньш, который больше не работает в ЕП из-за своих обязанностей премьер-министра Латвии.
Он был признан 40-м по значимости членом Европарламента с 2014 по 2019 год. Politico подчеркивает его работу в борьбе с отмыванием денег.
Между тем, сайт VoteWatchEurope, который в последний раз обновлял результаты своего топа в сентябре 2017 года, признал Кариньша 19-м наиболее влиятельным депутатом Европарламента.
MEPranking.eu пытается оценить активность членов Европарламента, выставляя им баллы.
По данным сайта, Зиле (рейтинг 149.2) и Калниете (рейтинг 70.2) являются наиболее активными депутатами, работающими в ЕП в настоящее время.
Самый низкий рейтинг (0,36) у Иветы Григуле-Петерсе. Данный рейтинг основан на таких критериях, как присутствие на пленарных заседаниях, участие в голосованиях, представление докладов, выступления и так далее.
У Шадурскиса и Лоскутова пока нет рейтинга, так как в ЕП они работают недолго.
В этом году 25 мая в Латвии пройдут выборы в Европарламент. Они определят, кому из депутатов достанутся восемь кресел в ЕП, выделенных для нашей страны.