Мамыкин, Шадурскис, Зиле и не только. Что сделали европарламентарии от Латвии?

На основании доклада, подготовленного бюро ЕП в Латвии, TVNET исследует, что сделали депутаты Европарламента во второй половине созыва и что делали в комитетах в течение года пятого парламентского созыва. Информацию предоставили сами депутаты.

Следует отметить, что евродепутат Ивета Григуле-Петерсе, которая в интервью в январе этого года критиковала ЕП как бессмысленную болтовню, не предоставила данных о своей работе за пятый год созыва.

В целом латвийские депутаты ЕП во второй половине нынешнего созыва (с января 2017 года) "докладывали и выступали теневыми докладчиками" 85 раз:

14 раз выступили докладчиками;

34 раза выступили теневыми докладчиками;

33 раза подготовили заключения;

4 раза подготовили теневые заключения.

В течение пяти лет члены Европарламента внесли свой вклад в разработку около 140 законов ЕС.

Когда появляется новое правовое предложение, ответственный за проблему комитет, назначает докладчика подготовить рапорт. Докладчик консультируется с политическими группами и экспертами во время специально организованных слушаний. Основываясь на полученной информации, подготавливается черновик рапорта с приложениями. Политические группы, желая отследить прогресс по рапорту, назначают теневого докладчика. Теневой докладчик играет важную роль при поиске компромисса по правовому предложению.

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Сандра Калниете

Комитет по иностранным делам (AFET) и Комитет по развитию сельского хозяйства и сельских районов (AGRI). В ЕП работает на протяжении всего срока текущего созыва.

Калниете отмечает, что на пятом году парламентского срока она подготовила проект отчета о политических отношениях ЕС и России, участвовал в обсуждении Общей сельскохозяйственной политики 2021-2027, а также поддержала европейские реформы в Украине, Грузии, Молдове и на Западных Балканах.

Ее работа несет Латвии такие преимущества, как более четкая общая политика и позиция ЕС в отношении России, а также содействие стабильности в соседних европейских странах.

Участие в обсуждении предложения по сельскохозяйственной политике помогло снизить потенциальное негативное влияние на латвийских фермеров, подчеркивает Калниете.

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Кришьянис Кариньш

Комитет EП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), Экономическим и валютным вопросам (ECON) и Специальный комитет по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов (TAX3).​ В ЕП работал почти весь срок текущего созыва до 22 января 2019 года, после чего стал премьер-министром Латвии.

Кариньш был автором законопроекта о структуре европейского рынка электричества, который устанавливает единые принципы работы ЕС в этой области, а также руководил работой крупнейшей политической группы Европарламента ETP по разработке энергетической политики и законодательства.

Кариньш был соавтором Директивы об ограничении отмывания денег и финансовом терроризме, реализовал идею реестра выгодных бенефициаров в государствах-членах ЕС и работал над совершенствованием законодательства в Специальном комитете по борьбе с отмыванием денег и расследованиям финансовых преступлений. Работа над законодательством ЕС о рынке телекоммуникаций помогла улучшить конкуренцию и надзор.