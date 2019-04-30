Что за "птица" Европарламент, как мы можем на него влиять и какой от этого толк
В субботу, 25 мая, в Латвии пройдут выборы в Европейский Парламент. Как показывают многочисленные опросы, латвийское общество не слишком заинтересовано принимать участие в голосовании. И напрасно. Русский TVNET рассказывает "что за птица такая" Европарламент, "с чем его едят", какая польза от него каждому из нас, и как, когда и где на грядущих выборах отдать свой голос.
Что такое Европарламент и "с чем его едят"?
Европейский парламент - законодательный и представительный орган Европейского союза. Вместе с Советом Европейского союза ЕП считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира.
Европарламент вместе с Советом ЕС принимает правовые акты, осуществляет надзор за всеми учреждениями ЕС, в том числе и за Европейской комиссией. Парламент имеет право утверждать или отвергать кандидатов на должность комиссаров, а также право критиковать Европейскую комиссию в целом.
Ещё одна важная функция Европарламента - контроль над бюджетом ЕС. Парламент вместе с Советом ЕС контролирует бюджет ЕС, а также может влиять на расходование финансовых средств ЕС. В ходе рассматривания бюджета Парламент принимает или отклоняет бюджет в целом.
Если все перечисленные функции всё ещё кажутся вам абстрактным набором терминов, то следует отметить, что работа Европарламента влияет более, чем на 70 сфер.
В их числе - здравоохранение, фонды ЕС, сельское хозяйство, гражданское право. И если некоторые законопроекты, принятые европарламентариями, на жизнь обычного человека оказывают минимальное влияние, то есть и такие, от которых напрямую зависит быт каждого из нас.
Около 80% латвийских законов основаны на решениях ЕС.
Сфера компетенции: От бесплатного роуминга до пластиковых пакетов
Вот несколько законов, принятых ЕП, которые повлияли на наш быт:
Европарламент отменил роуминг внутри Евросоюза и законодательно закрепил равенство права доступа к интернету.
ЕП принял директиву и ввёл ограничения на использование пластиковых пакетов. Согласно новым правилам, каждая страна-член Евросоюза обязана добиться сокращения их использования - к 31 декабря 2019 года годовое потребление пластиковых пакетов для покупок не должно превышать 90 штук в год на человека, а к 31 декабря 2025 года - 40 пакетов.
Также в результате работы евродепутатов была принята регула об Общей защите данных, целью которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой персональной информации. Это касается, в первую очередь, особенно чувствительных данных - информации о здоровье человека, его финансовом положении, детях. Теперь, передавая свои данные, люди имеют право автоматически получать взамен информацию о том, кто будет обрабатывать эти данные, кто их получит и какова цель их запрашивания, чтобы человек понимал и предвидел последствия передачи данных.
Депутаты Европарламента одобрили отказ от периодического перехода с летнего на зимнее время и обратно. Нововведение вступит в силу с 2021 года — в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов будут переведены на "летнее время" и останутся на нем навсегда.
Как работает Европарламент?
Во время ежегодных парламентских встреч ЕП, раз в месяц, в Страсбурге, в течение недели устраивает пленарные заседания. Во время этих заседаний проходят публичные дебаты, заслушаются мнения, а также путём голосований принимаются решения по нормативным актам ЕС. Дополнительные пленарные заседания, так называемые мини-сессии, организовываются в Брюсселе.
Комитеты осуществляют подготовительные работы к пленарным заседаниям ЕП. Представители комитета встречаются в Брюсселе для поддержания контакта с Комиссией и Европейским советом. Комитеты регулярно заслушивают доклады, которые подготавливаются по требованию депутатов ЕП. Комитеты также составляют доклады и высказывают свои пожелания в отношении тех предложений Европейской комиссии, по которым ЕП необходимо дать свою оценку.
О работе и зарплатах депутатов Европарламента Русский TVNET рассказывал в статье:
"А мне то что с этого?"
Европарламент - это не только про законопроекты. Согласно информации МИД Латвии, любой житель, постоянно проживающий на территории одной из стран-участниц ЕС и считающий, что его права в какой-либо сфере деятельности нарушаются, имеет право подать петицию в Европарламент - в виде жалобы или прошения. Таким же правом обладают предприятия, общества и объединения.
Все петиции должны быть связаны с деятельностью, договорами или законодательством ЕС. Физические лица могут подавать петиции Парламенту как по делам общественного характера, например, затрагивающие сферу архитектуры, культуры и охраны среды, так и личного характера.
Петиции рассматривает комитет петиций ЕП. Он же принимает решение о дальнейших действиях. В случае, если ответственные структуры в конкретном случае констатируют нарушения, Европейская комиссия может подать в суд на любое правительственное учреждение страны-участницы.
Латвийские кандидаты в депутаты ЕП. Кто эти люди?
25 мая этого года латвийские избиратели должны будут выбрать 8 депутатов из Латвии, которые будут представлять наши интересы в Европарламенте. На прошлых выборах латвийские избиратели поставили антирекорд — явка составила всего 30%.
Некоторые политологи прогнозируют, что на предстоящих в мае выборах Европарламента активность избирателей может быть ещё ниже.
Только один раз, в 2009 году, явка на выборы в ЕП превысила 50%. Это произошло потому, что тогда выборы в ЕП совпали с муниципальными выборами. Такое происходит раз в 20 лет.
По мнению экспертов, сознавая низкий интерес общественности, партии при выдвижении кандидатов старались любой ценой привлечь известных людей.
Русский TVNET уже рассказывал о кандидатах на евродепутатские кресла:
Я буду голосовать 25 мая! Что надо знать?
Принять участие в выборах в Европарламент могут совершеннолетние граждане Латвии и пребывающие в Латвии граждане других стран-участниц Европейского Союза, внесенные в Регистр жителей Латвии и Регистр избирателей Латвии.
Каждый избиратель автоматически зарегистрирован на определенном участке, в соответствии с задекларированным местом жительства. Участок можно поменять до 7 мая.
Свой избирательный участок можно выяснить на сайте Управления по делам гражданства и миграции. Там же можно его поменять на тот, который более удобен для вас.
Для тех, кто не может проголосовать 25 мая, предусмотрена возможность сделать это перед официальным днем голосования:
- 22 мая с 17:00 до 20:00,
- 23 мая с 9:00 до 12:00,
- 24 мая с 10:00 до 16:00.
Избиратели, которые не могут добраться до избирательного участка по состоянию здоровья, люди, ухаживающие за ними или избиратели, ухаживающие за больными детьми, с 20 мая могут подать заявку на голосование по месту своего пребывания. Для этого избиратель в день выборов должен находиться на территории своего избирательного участка.
Исключение — избиратели, находящиеся в больницах, которые с 20 мая могут подать заявку на участие в голосовании в участке, который будет обслуживать соответствующую больницу.
В больницах будет доступно как досрочное голосование, так и голосование в официальный день выборов.
Чтобы проголосовать на выборах в Европейский парламент, избирателям необходим паспорт или удостоверение личности (eID). Избирателям, у которых имеется только удостоверение личности, на этих выборах удостоверение избирателя не понадобится.
До встречи на избирательных участках!