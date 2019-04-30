Что за "птица" Европарламент, как мы можем на него влиять и какой от этого толк

Что такое Европарламент и "с чем его едят"?

Европарламент вместе с Советом ЕС принимает правовые акты, осуществляет надзор за всеми учреждениями ЕС, в том числе и за Европейской комиссией. Парламент имеет право утверждать или отвергать кандидатов на должность комиссаров, а также право критиковать Европейскую комиссию в целом.

Ещё одна важная функция Европарламента - контроль над бюджетом ЕС. Парламент вместе с Советом ЕС контролирует бюджет ЕС, а также может влиять на расходование финансовых средств ЕС. В ходе рассматривания бюджета Парламент принимает или отклоняет бюджет в целом.

Если все перечисленные функции всё ещё кажутся вам абстрактным набором терминов, то следует отметить, что работа Европарламента влияет более, чем на 70 сфер.

В их числе - здравоохранение, фонды ЕС, сельское хозяйство, гражданское право. И если некоторые законопроекты, принятые европарламентариями, на жизнь обычного человека оказывают минимальное влияние, то есть и такие, от которых напрямую зависит быт каждого из нас.

Сфера компетенции: От бесплатного роуминга до пластиковых пакетов

Европарламент отменил роуминг внутри Евросоюза и законодательно закрепил равенство права доступа к интернету.

ЕП принял директиву и ввёл ограничения на использование пластиковых пакетов. Согласно новым правилам, каждая страна-член Евросоюза обязана добиться сокращения их использования - к 31 декабря 2019 года годовое потребление пластиковых пакетов для покупок не должно превышать 90 штук в год на человека, а к 31 декабря 2025 года - 40 пакетов.

Также в результате работы евродепутатов была принята регула об Общей защите данных, целью которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой персональной информации. Это касается, в первую очередь, особенно чувствительных данных - информации о здоровье человека, его финансовом положении, детях. Теперь, передавая свои данные, люди имеют право автоматически получать взамен информацию о том, кто будет обрабатывать эти данные, кто их получит и какова цель их запрашивания, чтобы человек понимал и предвидел последствия передачи данных.

Депутаты Европарламента одобрили отказ от периодического перехода с летнего на зимнее время и обратно. Нововведение вступит в силу с 2021 года — в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов будут переведены на "летнее время" и останутся на нем навсегда.