Пн, 29.04.2019
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По приему беженцев в Балтии лидирует Литва

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Беженцы с детьми

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В прошлом году Литва удовлетворила наибольшее среди трех стран Балтии количество прошений о предоставлении убежища, сообщил Eurostat.

По данным "Eurostat", в течение 2018 года Литва предоставила статус беженца 140 иммигрантам, еще 20 были приняты в рамках Программы перераспределения, по которой граждане третьих стран принимаются по просьбе ООН в соответствии с соглашением с ЕС.

В том числе Литва предоставила убежище 55 гражданам Сирии, 30 - России и 25 - Таджикистана.

В прошлом году в Латвии было предоставлено убежище 30 гражданам третьих стран, в Эстонии - 20 иммигрантам и еще 30 - по Программе перераспределения.

Польша в прошлом году предоставила убежище 435 иммигрантам, но несколько лет назад она отказалась принимать граждан стран Ближнего Востока и принимала в основном граждан Украины (95) и России (90).

Общее число получивших убежище в ЕС в 2018 году составило почти 333,4 тыс. человек - почти на 40% меньше, чем в 2017 году.

Большинство принимаемых иммигрантов являются гражданами Сирии, Афганистана и Ирака.

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