Пн, 29.04.2019
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В Эстонии мальчики избили и оплевали пятилетнего ребенка

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

На Курессааре орудует мальчишеская банда, члены которой оскорбляют и бьют других детей, а также издеваются над ними, передает Rus.Postimees.

Их последней жертвой стал пятилетний Оскар, которого избили так, что его стало рвать.

В воскресенье вечером Оскар пришел домой и хотя мальчик был на улице немного дольше обычного, мать сначала ничего не заподозрила. Однако спустя некоторое время Лийсу, мать друга Оскара, с которым он играл в тот вечер, сказала, что сын Евы стал жертвой насилия и унижения. Мальчики постарше били ребенка, плевали в него и удерживали, не давая уйти домой.

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