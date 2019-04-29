В Эстонии мальчики избили и оплевали пятилетнего ребенка

В воскресенье вечером Оскар пришел домой и хотя мальчик был на улице немного дольше обычного, мать сначала ничего не заподозрила. Однако спустя некоторое время Лийсу, мать друга Оскара, с которым он играл в тот вечер, сказала, что сын Евы стал жертвой насилия и унижения. Мальчики постарше били ребенка, плевали в него и удерживали, не давая уйти домой.