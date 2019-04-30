Посол США в Шри-Ланке заявила, что на острове планируются новые атаки

США заявили, что планирование новых атак на Шри-Ланке активно продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью агентству Рейтер американского посла в стране Элейна Теплиц.
Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 290 человек и более 500 были ранены.
Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.
На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".
"Мы считаем, активное планирование ведётся в настоящее время", -заявила посол.
Согласно словам Теплиц, активные члены группировки, которая стоит за произошедшими атаками, могут все еще находиться на свободе. "Мы считаем, что террористическая угроза продолжается и могут быть активные заговорщики", - подчеркнула посол.
26 апреля в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час в восточной части Шри-Ланки. Властями острова было задержано 20 подозреваемых.