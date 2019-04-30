Банановый протест в Варшаве. Сотни поляков ели фрукты перед национальным музеем

Речь идет о работе, которая называется Consumer art. Картину написала польская художница Наталия ll в 1973 году. Согласно словам представителей музея, экспонат сочли слишком вызывающим. Участники ацкции протеста обвинили музей в цензуре. Протестующие также устроили флешмоб в социальных сетях, где публиковали свои фотографии и видеоролики с бананом.