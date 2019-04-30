Вт, 30.04.2019
Захлопнутую нацистами художественную школу принято подавать этакой цитаделью если не социал-демократии, то уж всяко левого либерализма. Реальность же, как водится, более противоречива. Иван Пауков, комментатор TVNET

Банановый протест в Варшаве. Сотни поляков ели фрукты перед национальным музеем
ФОТО

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ФОТО: SCANPIX

Зачем несколько сотен поляков ели фрукты перед национальным музеем в Варшаве? Участники акции собрались, чтобы выразить несогласие с тем, что убрали картину обнаженной женщины с бананом.

Речь идет о работе, которая называется Consumer art. Картину написала польская художница Наталия ll в 1973 году. Согласно словам представителей музея, экспонат сочли слишком вызывающим. Участники ацкции протеста обвинили музей в цензуре. Протестующие также устроили флешмоб в социальных сетях, где публиковали свои фотографии и видеоролики с бананом. 

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

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