Топ-10 стран с самыми большими золотыми запасами в мире

Несмотря на то, что в современной финансовой системе валютный курс больше не привязан к золотому стандарту, более чем 100 стран мира, в том числе и Латвия, имеют свои резервы золота. Золотой запас Латвии измеряется в 7,7 тонн, что в денежном выражении составляет 270 млн евро. Однако у многих других государств золотые резервы гораздо более впечатляющие, чем у нашей страны.

10. Индия

Запас золота в Индии достиг отметки в 608,7 тонны. Это золото составляет 6,4% от внешних резервов страны. Учитывая, что рост мировой экономики замедляется, индийское правительство постепенно увеличила свои резервы драгоценного метала.

9. Нидерланды

Золотые запасы Нидерландов измеряются в 612,5 тонны — это составляет почти 66% от объема внешних резервов государства. Нидерланды являются одной из стран, которая в последние годы пыталась "вернуть на родину" часть золотых запасов. В 2014 году Центробанк Нидерландов сообщил, что частичное перемещение золотых резервов из Нью-Йорка в Нидерланды оставило положительный эффект на самосознании общества.

8. Япония

В собственности Японии имеется 765,2 тонны золота, оно составляет всего 2,5% от общего объема внешних резервов Японии. В прошлом году объем внешних резервов этой страны достиг самого высокого показателя за последние 15 лет — Японии 5,2% мирового валютного запаса. Однако объем золота в этих резервах сравнительно незначителен.

7. Швейцария

Швейцария известна во всем мире как страна с высоким уровнем жизни. Ее золотые запасы достигают 1040 тонны, что составляет 5,5% от внешних резервов. Важно также отметить, что в Швейцарии проживает 8,4 млн человек, поэтому объем ее золотых резервов можно считать крупнейшим в мире, если он рассчитывается на душу населения.

6. Китай

Золотые запасы Китая составляют 1874,3 тонны — это 2,5% от внешних резервов страны. Как и Индия, правительство Китая готовится к потенциальным последствиям, которые может вызвать замедление темпа экономического роста. Именно поэтому целенаправленно увеличиваются золотые запасы государства. В Китае март стал четвертым месяцем подряд, когда в стране вырос резерв золота.

5. Россия

В собственности самой большой страны в мире, России есть 2150,5 тонны золота, что составляет значительную часть от внешних резервов государства — 19,1%. Россия увеличила объем закупок золота для того, чтобы уменьшить зависимость от иностранных предприятий и инвестиций. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, за последние десять лет золотые резервы РФ выросли в четыре раза.

4. Франция

Франция владеет 2436 тоннами золота, которые составляют 61,1% от внешних резервов государства. В прошлом году Reuters сообщал, что Центробанк Франции начал работу над улучшением качества золотых резервов. Такой шаг был сделан для того, чтобы Франция могла без проблем участвовать в мировом рынке золота.

3. Италия

Между тем у в распоряжении соседней Италии имеется 2451,8 тонны золота, что составляет две трети или 66,9% от общего объема внешних резервов страны. После прихода к власти партии "Движение пяти звезд", будущее золота в Италии выглядит очень неясно. В этом году правительство даже озвучило желание передать права собственности на золотые запасы итальянскому народу. На данный момент золотые резервы государства находятся в распоряжении Центробанка Италии.

2. Германия

Золотой запас Германии достигает 3369,7 тонны. Это составляет существенную часть от внешних резервов страны — 70,6%. В 2017 году Германия доставила из-за границы в государственные хранилища золото стоимостью в миллиарды евро. Этот шаг правительства страны укрепил самосознание немцев. Ранее немецкое золото хранилось в Париже и Нью-Йорке.

1. США