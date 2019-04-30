Переговоры британских партий по Brexit близятся к завершению

У министров последние переговоры с крупнейшей оппозиционной партией - лейбористов - прошли в понедельник.

Участники переговоров обсуждали, как преодолеть нынешний тупик Brexit, из-за которого Великобритания дважды была вынуждена откладывать запланированный выход из Евросоюза.

"Вчера были серьезные и конструктивные переговоры, сейчас мы смотрим на дальнейшее их проведение в ближайшие дни", - сказал пресс-секретарь Мэй.

"Дальнейшие переговоры планируются, чтобы направить процесс в сторону завершения", - добавил он.

Никаких сообщений на этой неделе не планируется, учитывая, что в четверг пройдут местные выборы. Однако пресс-секретарь указал, что прогресса нужно добиться "как можно быстрее".

Информация СМИ свидетельствует - правительство до середины следующей недели хочет получиь ясность, есть ли у переговоров последствия или от них нужно отказаться.

Как указала Мэй - если не будет возможности добиться договоренности с лейбористами, она призовет законодателей голосовать за возможные альтернативы.

Мэй на этой недели добилась с ЕС соглашения об отсрочке Brexit до 31 октября, чтобы найти выход из политического тупика.