Ср, 1.05.2019
Захлопнутую нацистами художественную школу принято подавать этакой цитаделью если не социал-демократии, то уж всяко левого либерализма. Реальность же, как водится, более противоречива. Иван Пауков, комментатор TVNET
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Партия Жданок организовала шествие "за русские школы"

Партия Жданок организовала шествие "за русские школы"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Шествие против реформы образования, организованное партией Русский союз Латвии.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 1 мая, политическая партия Русский союз Латвии (РСЛ) устраивает очередную акцию протеста против реформы, предусматривающей перевод  школьного образования на латышский язык.

Партия организовала шествие, которое началось в 12.00 у театра Дайлес. Мероприятие завершится на Эспланаде.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

РСЛ считает, что решение Конституционного суда (КС) признать перевод обучения в школах на госязык соответствующим конституции является "исключительно политическим и противоречащим здравому смыслу и международным правовым нормам".

В своем публичном заявлении партия призывала жителей, "которым не безразлично сохранение образования на русском языке", выйти на столичные улицы 1 мая.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как сообщалось ранее, КС постановил, что поправки к Закону об образовании, предусматривающие перевод обучения на госязык, соответствуют Сатверсме.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Читать также

Актуально

НАВЕРХ