Партия Жданок организовала шествие "за русские школы"

Партия организовала шествие, которое началось в 12.00 у театра Дайлес. Мероприятие завершится на Эспланаде.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

РСЛ считает, что решение Конституционного суда (КС) признать перевод обучения в школах на госязык соответствующим конституции является "исключительно политическим и противоречащим здравому смыслу и международным правовым нормам".

В своем публичном заявлении партия призывала жителей, "которым не безразлично сохранение образования на русском языке", выйти на столичные улицы 1 мая.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как сообщалось ранее, КС постановил, что поправки к Закону об образовании, предусматривающие перевод обучения на госязык, соответствуют Сатверсме.