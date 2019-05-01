СГБ: вырастет интерес иностранцев к виду на жительство в Латвии

В 2018 году ВНЖ в Латвии в обмен на инвестиции был выдан 2607 иностранцам, в том числе 531 - первично, 2076 - повторно.

Учитывая большое число инвесторов, получивших ВНЖ в 2014 году, и тенденцию к увеличению количества претендентов на повторный ВНЖ, в этом году прогнозируется увеличение общего числа претендентов на ВНЖ, поясняет СГБ.

На основании покупки недвижимости в прошлом году первично было запрошено 304 ВНЖ, на основании инвестиций в основной капитал предприятий - 209, в субординированный капитал банка и беспроцентные государственные ценные бумаги - по девять.

68% всех претендентов на получение таких ВНЖ в 2018 году составили граждане России, далее следуют граждане Китая, Вьетнама, Украины и Узбекистана.

74 получивших ВНЖ в Латвии - граждане стран, включенных в список стран повышенного риска.

В прошлом году СГБ на основании имеющейся у нее информации рекомендовала не выдавать ВНЖ 33 иностранцам и аннулировать ВНЖ 34 иностранцам.