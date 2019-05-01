Все дело в Huawei: Тереза Мэй отстранила от должности министра обороны

В среду, 1 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отстранила от должности министра обороны Гэвина Уильямсона. Такое решение было принято после проведения расследования в связи с утечкой информации о том, что правительство может разрешить китайской компании Huawei участвовать в развитии сети 5G в Великобритании.
"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении бюро Даунинг-стрит.
Правительство Великобритании, в котором уже бывали разногласия, было потрясено скандалом о том, кто "слил" информацию о том, что Мэй собирается разрешить Huawei развивать британскую сеть 5G.
Решение было принято на заседании 23 апреля.
Дискуссии совета национальной безопасности посещают только высшие чины государства и должностные лица отрасли обороны. Согласно законодательству, участники заседания должны с помощью подписи подтвердить, что переговоры не будут разглашены.
Однако газета The Daily Telegraph сообщила, что Мэй утвердила выдачу Huawei разрешенияна создание менее важных элементов сети 5G.
США категорически против вовлечения Huawei, поскольку у предприятия есть обязательство помогать правительству Китая получать разведывательную информацию или предоставлять другие услуги в сфере безопасности, когда это требуется.