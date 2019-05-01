Все дело в Huawei: Тереза Мэй отстранила от должности министра обороны

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении бюро Даунинг-стрит.

Правительство Великобритании, в котором уже бывали разногласия, было потрясено скандалом о том, кто "слил" информацию о том, что Мэй собирается разрешить Huawei развивать британскую сеть 5G.

Решение было принято на заседании 23 апреля.

Дискуссии совета национальной безопасности посещают только высшие чины государства и должностные лица отрасли обороны. Согласно законодательству, участники заседания должны с помощью подписи подтвердить, что переговоры не будут разглашены.

Однако газета The Daily Telegraph сообщила, что Мэй утвердила выдачу Huawei разрешенияна создание менее важных элементов сети 5G.