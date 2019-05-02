В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис" вошла в Балтийское море, сообщается в Twitter мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Датский фрегат сопровождает минных тральщиков военно-морских сил Норвегии, Бельгии, Германии и Нидерландов.
РИА "Новости" со ссылкой на сервис MarineTraffic сообщают, что группировка в ночь на среду прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.
Ранее сообщалось, что в понедельник вблизи границы Латвии были замечены российские военные корабли.