Чт, 2.05.2019
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В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

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Корабли 1-й противоминной группы НАТО в Рижском порту

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис" вошла в Балтийское море, сообщается в Twitter мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Датский фрегат сопровождает минных тральщиков военно-морских сил Норвегии, Бельгии, Германии и Нидерландов.

РИА "Новости" со ссылкой на сервис MarineTraffic сообщают, что группировка в ночь на среду прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.

Ранее сообщалось, что в понедельник вблизи границы Латвии были замечены российские военные корабли.

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