Чт, 2.05.2019
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Жителей Скрунды призывают не пить воду из Рудбаржского источника

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Кран. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Скрундское самоуправление призывает не пить воду из Рудбаржского источника, так как в результате анализа в ней были обнаружены колиформные бактерии. Об этом сообщает агентство LETA.

Учреждение Skrundas komunālā saimniecība, чтобы определить, можно ли использовать воду для употребления, организовало проверку трёх источников: Циецерского, Вентас кална и Рудбаржского. Первые два были признаны безопасными.

В Рудбаржском же источнике BIOR обнаружила колиформные бактерии. Это бактерии группы кишечной палочки. 

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