Жителей Скрунды призывают не пить воду из Рудбаржского источника

Скрундское самоуправление призывает не пить воду из Рудбаржского источника, так как в результате анализа в ней были обнаружены колиформные бактерии. Об этом сообщает агентство LETA.
Учреждение Skrundas komunālā saimniecība, чтобы определить, можно ли использовать воду для употребления, организовало проверку трёх источников: Циецерского, Вентас кална и Рудбаржского. Первые два были признаны безопасными.
В Рудбаржском же источнике BIOR обнаружила колиформные бактерии. Это бактерии группы кишечной палочки.