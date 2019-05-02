У Якринса восемь единиц оружия; мужчинам в Латвии необходимо выдавать автомат

У руководителя департамента сообщения Рижской думы Эмилса Якринса восемь единиц оружия, шесть из которых - охотничьи ружья, рассказал он в интервью передаче "1:1" на Латвийском телевидении.
Якринс также считает, что в Латвии необходимо ввести "швейцарский принцип" - мужчин до 40 лет следовало бы обучать обходиться с огнестрельным оружием и "выдать каждому автомат, который следует держать дома на случай войны".
"У меня в личном пользовании восемь единиц оружия, шесть из которых охотничьи ружья. Охота - это вещь такая, она может быть и с расстояния 50 метров, и 750 метров. Для всех этих дистанций существует отдельное оружие. Поэтому оно у меня есть", - рассказал он.
Якринс также добавил, что два оружия он держит для личной защиты.
"В связи с этим я большой поклонник свободы оружия и всеобщей безопасности нации для такой маленькой страны - по швейцарскому принципу каждому мужчине и женщине желательно держать дома огнестрельное оружие именно на наихудшие случаи из тех, какие мы можем представить", - пояснил он.