У Якринса восемь единиц оружия; мужчинам в Латвии необходимо выдавать автомат

Якринс также считает, что в Латвии необходимо ввести "швейцарский принцип" - мужчин до 40 лет следовало бы обучать обходиться с огнестрельным оружием и "выдать каждому автомат, который следует держать дома на случай войны".

"У меня в личном пользовании восемь единиц оружия, шесть из которых охотничьи ружья. Охота - это вещь такая, она может быть и с расстояния 50 метров, и 750 метров. Для всех этих дистанций существует отдельное оружие. Поэтому оно у меня есть", - рассказал он.

Якринс также добавил, что два оружия он держит для личной защиты.