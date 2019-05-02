"В последнее время замкнулся в себе и говорил о самоубийстве". Близкие ищут загадочно пропавшего Гатиса

Близкие надеются, что жители помогут отыскать буквально "растворившегося в воздухе" мужчину.

Отмечается, что 28-летний житель поселка Гудениеки пропал 21 апреля. В тот день он вместе с братом отправился в Ригу навестить бывшую подругу и своего малолетнего сына, но до конечной цели он так и не добрался.

В последний раз Гатиса видел именно его брат, который привез парня на Рижскую автобусную станцию.

Там они распрощались, и с тех пор телефон Гатиса выключен. Тревогу забила мама Гатиса, которая несколько дней подряд пыталась дозвониться до сына.

"Я вчера дозвонилась до его коллеги по работе. Тот сказал, что в последнюю неделю Гатис был такой странный, не хотел ни с кем говорить, замкнулся в себе. Он у меня вообще тихий парень, ну как и подобает деревенскому парню. Ни он наркотики употреблял, ни он куда-то ввязывался", - поделилась мама Марите.

Мама Гатиса позвонила и матери ребенка. Женщина была удивлена и утверждала, что ничего не знает о том, что Гатис собирался ее навестить, к тому же она ошарашила ее новостями - некоторое время назад Гатис упоминал, что хочет свести счеты с жизнью.

Марите поделилась, что у сына были проблемы со здоровьем, а именно он называл себя именем другого человека, возможно, он и сейчас называет себя иначе и где-то прячется.

В последний раз, когда видели мужчину, на нем была темно-синяя куртка, белые ботики, темно-синие джинсы. Брюнет, среднего телосложение, рост 180 см.