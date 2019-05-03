"Подальше от вранья и фальши": Возмущенный Евгений Петросян уехал из России

Популярный юморист Евгений Петросян уехал из России. Об этом артист написал на своей Instagram-странице.
Артист разместил фотографию из самолета. Он не объяснил куда именно улетает. Снимок Евгений Ваганович сопроводил возмущенные словами о безнаказанности.
"Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака "небылиц в лицах". И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!", - написал Петросян.
Ранее суд официально развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко, но в свою очередь, церковь отказала развенчивать бывших супругов.