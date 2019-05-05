Яйца Фаберже, острова и замки: на что тратят деньги российские олигархи?

Российский миллиардер, окрещенный стальным магнатом, Владимир Лисин в 2005 году приобрел замок Аберухиль на севере Шотландии. Здание было построено в 17-м веке.

Покупка замка обошлась миллиардеру в примерно 12 млн долларов США.

Как указал сам Лисин, он имеет страсть к охоте, по этой причине он и купил себе роскошное жилье. Миллиардер собирается проводить там охоту и связанные с ней мероприятия.

Российский олигарх и руководитель группы предприятий Renova Виктор Вексельберг купил самую большую в мире коллекцию ювелирных изделий Фаберже. В коллекцию входят почти 200 различных предметов.

Сумма этой сделки опубликована не была, однако в аукционном доме Sotheby's стоимость коллекции Вексельберга оценили в 100-200 млн долларов США.

Принадлежащая миллиардеру коллекция яиц Фаберже размещена в его частном музее в Санкт-Петербурге.

В свою очередь владелец холдинговой компании Finstar Олег Бойко увлекается кинофильмами.

Он вложил несколько миллионов долларов в голливудский триллер "Город Грехов 2", таким образом став самым крупным его инвестором.

В фильме роли сыграли такие известные актеры как Брюс Уиллис, Микки Рурк и Джессика Альба.

Кинокартина вышла в прокат в 2014 году, однако она окупилась. Кассовые сборы "Города Грехов 2" достигли 39,4 млн долларов, в то время как бюджет фильма составил 65 млн долларов.

Между тем владелец английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович в 2017 году купил четыре исторических дома в Нью-Йорке, заплатив за них примерно 100 млн долларов. Позже он купленные здания объединил в один дом.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев своей дочери подарил два острова в Ионическом море. Раньше эти острова принадлежали внучке известного предпринимателя Аристотеля Онассиса Афине Онассис.

Рыболовлев за них заплатил примерно 100 млн долларов.

Как указывает Forbes, многих российских богачей также объединяет страсть к виноделию.

Предприниматель из отрасли энергетики Геннадий Тимченко приобрел территорию с виноградниками площадью 47 гектаров и винодельню. И виноградники, и винодельня расположены на берегу Черного моря.

Совладельцу московского аэропорта "Шереметьево" Александру Пономаренко также принадлежат виноградники и винодельня на берегу Черного моря.

Вином увлекается и владелец предприятия по производству алкогольных напитков S.P.I. Group Юрий Шефлер. В 2015 году он купил испанскую винодельню Senorío de Arínzan за 15 млн евро.

Шефлеру также принадлежит 25,8% долей капитала итальянской винодельни Tenute di Toscana.

Между тем основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков потратил 100 млн евро на строительство яхты.

SeaExplorer-77 станет первой частной яхтой, которая сможет ходить в замерзших водах.