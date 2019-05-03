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Нет анального секса? Старичок, жизнь прожита зря!
Если мужчина говорит, что в жизни для него главное это семья, он не говорит всей правды. С точки зрения психологии на первом месте стоит самореализация, затем хобби и как основополагающая любых отношений - секс. Если это всё есть, то мужчина - хороший отец. Мужчину у женщины удерживают три момента: узкое влагалище, не слишком частый анальный секс и массаж простаты. Так заявляют тренеры Российского тренинг-центра SEX.RF.
"Жизнь прожита зря, если в ней не было анального секса. Так считают мужчины", - говорит коуч-тренер Лена.
В свою очередь массаж простаты обеспечивает более яркий мужской оргазм.
Тренер рассказывает, что "в народе" анальный секс распространён, однако чаще всего реализуется "дико", так как только некоторые интересуются этой темой: читают, разговаривают со специалистом и реализуют свои сексуальные фантазии, основываясь на знаниях.
За качественный разговор о сексуальности и недостатке в отношениях не раз публично выступал сексолог Артур Шульц. В своей практике он пересекался с шокирующей нехваткой сексуального образования.
"Удивляемся, как взрослый человек может этого не знать, однако... он не знает".
Если попросить мужчину описать наиболее сладкую сексуальную фантазию, он скажет, что хотел бы заняться любовью сразу с несколькими женщинами.
В реальности мужчина этого не может, так как это только фантазия, потому как "двоих уже слишком много".
Сексологи интерпретируют эту фантазию как одна женщина и три мужчины (пениса). Мужчину возбуждают всевозможные отверстия и "кнопочки", которые находятся в женском теле.
Потому, вероятнее всего, в будущем появятся искусственные отверстия, с помощью которых будет возможно усмирить самые распространенные сексуальные фантазии.
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