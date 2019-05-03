Пт, 3.05.2019
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На Бастионной горке в Риге задержали извращенца

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Бастионная горка. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На Бастионной горке в понедельник полиция задержала некого мужчину, который удовлетворял себя в присутствии других посетителей парка. Об этом агентству LETA сообщила полиция. 

Около 17:00 полиция получила информацию о неком мужчине на Бастионной горке, который выполнял действия сексуального характера перед другими посетителями парка. В указанное место был отправлен ближайший экипаж. 

Сотрудники полиции, обследовав парк, заметили подходящего под описание мужчину, который щупал перед брюк. Мужчина, заметив полицейских, быстро собрался и быстрым шагом отправился в сторону оперы. Через мгновенье его задержали у моста к опере. Мужчина полностью отрицал, что совершал подобные действия. 

Один из полицейских отправился назад к Бастионной горке, где встретил одного из очевидцев. Женщина рассказала, что видела как мужчина удовлетворял себя в присутствии молодой девушки. 

Информация о случившемся передана в Государственную полицию. 

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