Пт, 3.05.2019
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Собрано 10 тысяч подписей за запрет рекламы "быстрых" кредитов в СМИ

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано 10 000 подписей за запрет рекламы "быстрых" кредитов в СМИ.

Сбор подписей за инициативу запретить рекламу этой услуги на телевидении, радио, интернете и соцсетях в августе 2018 года начала Мадара Валтере.

Она считает, что каждая такая реклама соблазняет людей брать займы, не обдумав последствия и рискуя погрязнуть в долгах.

Очень многие жители Латвии, оказавшись из-а "быстрых" кредитов в больших долгах, вынуждены уезжать за границу на заработки или скрываясь от взыскателей долгов, отмечает Валтере.

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