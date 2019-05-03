Собрано 10 тысяч подписей за запрет рекламы "быстрых" кредитов в СМИ

Сбор подписей за инициативу запретить рекламу этой услуги на телевидении, радио, интернете и соцсетях в августе 2018 года начала Мадара Валтере.

Она считает, что каждая такая реклама соблазняет людей брать займы, не обдумав последствия и рискуя погрязнуть в долгах.