В квартире обнаружили труп мужчины, пролежавший там неопределенное время

Жители улицы Гауяс в Адажи, заподозрив, что в соседской квартире произошло что-то неладное, в четверг, 2 мая, обратились в полицию, рассказали в Degpunktā.
Как выяснилось, жильцы дома уже некоторое время избегали находиться на четвертом этаже, так как невыносимый запах сделал это практически невозможным.
Там проживал старик, и соседям приходилось мириться с его весьма негигиеничным образом жизни. Однако, когда смрад усилился, жильцы заподозрили неладное.
Оказалось, что 70-летний сосед умер уже некоторое время назад, но ни социальный работник, ни члены семьи не могли попасть в квартиру.
После жалоб соседей на чрезмерно невыносимый запах, квартиру вскрыли пожарные, которые констатировали смерть старика. Соседи не были удивлены.
Как долго пролежал труп мужчины, выяснит экспертиза.