Мужчинам вход воспрещен. Деревня, в которой живут только женщины

Деревня под названием Умоджа, что означает "единство", появилась в Кении в 1990 году.

Умоджу основала кенийка Ребекка Лолосоли, вместе с которой жить отдельно пожелали еще четырнадцать женщин,

каждая из которых подвергалась сексуальному насилию или пострадала от строго патриархального устройства.

Со временем деревня росла, так как жить сюда приходили женщины из других деревень Кении, также пострадавшие от изнасилований, нанесённых половых увечий и избиений со стороны мужчин.

Основных причин переехать в Умоджу у женщин две. Первую волну сюда привело насилие: женщины сообщают о том, что

после изнасилований британскими солдатами их выгоняли из дома или даже пытались убить мужья, мотивируя это тем, что изнасилованная жена "обесчещивает" мужа.

Второй причиной стало подчинённое положение женщин: женское обрезание, насильственные браки со старейшинами, изнасилования, избиения.

Также семья может выгнать вдову, так как женщина считается лишь источником убытка.

Сейчас здесь проживают 48 женщин. Старшей из них 98 лет, младшей еще нет и года.

Некоторые женщины приходят сюда с детьми, но после достижения совершеннолетия мальчикам приходится покидать деревню.

Если в поселок заходит мужчина, об этом жительницы сообщают в полицию.

За два десятилетия Умоджа стала популярной туристической достопримечательностью.

Женщины здесь нашли свою стезю - стали продавать туристам украшения и поделки, сделанные своими руками.

В начале двухтысячных в Умодже появилась ремесленная лавка, в которой туристы могут приобрести аутентичные бусы и другие аксессуары с национальным колоритом.

В Умодже действует краткий свод правил: нужно носить традиционную одежду, бусы, запрещено женское обрезание. К женщине на короткий период может приехать любовник.