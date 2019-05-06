Пн, 6.05.2019
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Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера

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ФОТО: Reuters/ScanPix

На месте аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево были обнаружены два прибора для снятия технических параметров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.

Согласно словам одного из собеседников издания, оставшиеся два бортовых самописца пока не были найдены.

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел. Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек. 

Возгорание началось в двигателе. "‎Самолет горел по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу",‎ — сообщил источник. Согласно словам очевидцев, самолёт мог загореться из-за того, что в него попала молния.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

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