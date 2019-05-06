Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел. Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек.