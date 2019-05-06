Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Там добавили, что в сейчас для дальнейшего изучения уже изъяты "черные ящики", аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. Следователи продолжают работать на месте катастрофы.

Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек.

Фотогалерея: В Москве при посадке загорелся самолёт

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт

В Мурманской области после случившейся катастрофы объявили трехдневный траур. Об этом сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.

Власти Мурманской области готовы оказать помощь пострадавшим в трагедии. Близким погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

При этом, как написал врио губернатора в соцсети "ВКонтакте", на данный момент власти не располагают полной информацией о состоянии пострадавших.

Пожар на борту SSJ 100 . pic.twitter.com/307NxPihTn — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) May 5, 2019

Чибис добавил, что в аэропорту для тех, кто приехал встречать своих близких, создана зона ожидания, где работают психологи.