Пн, 6.05.2019
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Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
Фото, видео

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ФОТО: Foto:AFP/Scanpix

Следственный комитет назвал несколько основных версий авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там добавили, что в сейчас для дальнейшего изучения уже изъяты "черные ящики", аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. Следователи продолжают работать на месте катастрофы.

Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек. 

Фотогалерея: В Москве при посадке загорелся самолёт 

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел. 

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт

>Пассажиры сняли на видео пожар в салоне сгоревшего в Шереметьево лайнера.

В Мурманской области после случившейся катастрофы объявили трехдневный траур. Об этом сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис. 

Власти Мурманской области готовы оказать помощь пострадавшим в трагедии. Близким погибших выплатят по 1 миллиону рублей. 

При этом, как написал врио губернатора в соцсети "ВКонтакте", на данный момент власти не располагают полной информацией о состоянии пострадавших.

Чибис добавил, что в аэропорту для тех, кто приехал встречать своих близких, создана зона ожидания, где работают психологи.

Аэропорт Шереметьево возобновил вылеты рейсов из Москвы в Мурманск, но пассажиры сообщили о больших трудностях с выездом из аэропорта. Очевидцы говорят о том, что терминал "Б" почти полностью заблокирован для транспорта и оттуда нет возможности уехать. Парковка рядом с терминалом тоже заблокирована, туда допускают только автомобили экстренных служб.

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