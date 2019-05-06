Пассажиры сняли на видео пожар в салоне сгоревшего в Шереметьево лайнера

На видеоролике видно, как огонь охватил крыло самолета. Пассажиры кричат и в панике пытаются покинуть салон.

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел.

Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек.

Фотогалерея: В Москве при посадке загорелся самолёт

Ранее сообщалось, что были найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера.

Источник ТАСС в авиакругах рассказал, что эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. "С пассажирами в хвостовой части самолёта находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - сообщил источник. Согласно его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолёта и погиб.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт