Пассажиры сняли на видео пожар в салоне сгоревшего в Шереметьево лайнера

Пассажиры лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), загоревшегося при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, смогли снять происходящее в салоне на видео. Видеоролик был опубликован в Telegram.
На видеоролике видно, как огонь охватил крыло самолета. Пассажиры кричат и в панике пытаются покинуть салон.
Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вылетел из аэропорта Шереметьево в 18:00. Вскоре он начал делать круги над Московской областью, после чего подал сигнал бедствия и резко пошел на посадку. Горящий лайнер совершил аварийное приземление в аэропорту Шереметьево через 40 минут после того, как взлетел.
Согласно данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек и выжили 37. Среди погибших есть дети. Согласно информации Минздрава, выжили 38 человек.
Фотогалерея: В Москве при посадке загорелся самолёт
Ранее сообщалось, что были найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьево лайнера.
Источник ТАСС в авиакругах рассказал, что эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. "С пассажирами в хвостовой части самолёта находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - сообщил источник. Согласно его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолёта и погиб.
Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 6, 2019
РЕН ТВ публикует фото из салона сгоревшего при посадке в "Шереметьево" самолета https://t.co/4jmXrhhgAO pic.twitter.com/DfdclDWpBU