Самолёты Sukhoi Superjet по заниженной цене могли приобрести и airBaltic

В воскресенье в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100, в результате чего погиб 41 человек. Согласно опубликованному в ноябре 2015 года сюжету LTV, самолёты Sukhoi Superjet предлагались авиакомпании airBaltic по цене ниже себестоимости.
В конце 2015 года после долгих обсуждений министры договорились о привлечении в airBaltic немецкого инвестора Ральфа Дитера Монтаг-Гирмеса, чей источник денег вызывал сомнения, и который хотел оказать влияние на пополнение парка самолётов, говорится в передаче.
Фотогаалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт
Было несколько признаков того, что, принимая совладельцем airBaltic Монтага-Гирмеса, в парк авиакомпании могут войти самолёты Sukhoi Superjet, чей производитель связан с индустрией военных самолётов России.
В августе был изменён план развития airBaltic, в который включили покупку региональных самолётов (к ним принадлежат и самолеты марки Sukhoi Superjet).
По данным LTV, конкурс на поставку региональных самолётов, который был объявлен авиакомпанией, получил предложения от японской корпорации Mitsubishi, бразильской Embraer и Sukhoi Superjet.
По неофициальной информации, самолёты Sukhoi Superjet предлагались airBaltic с более привлекательными условиями, чем у Mitsubishi и Embraer.
Sukhoi Superjet практически предлагал самолёты ниже себестоимости, однако авиакомпания решила их не приобретать.
Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолёт