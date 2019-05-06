Певица Пинк с 17 лет пережила несколько спонтанных абортов
39-летняя американская исполнительница, автор песен и актриса Алииша Бет Мур, более известна под псевдонимом Пинк, в своем новом сингле Happy из альбома Hurts 2B Human поет: "С 17 лет я ненавидела свое тело и чувствовала, что мое тело ненавидит меня".
"Причина, по которой я так говорю, заключается в том, что у меня всегда было мужеподобное спортивное тело, и в 17 лет у меня случился выкидыш, хотя я хотела сохранить этого ребенка", - рассказала Пинк в интервью USA Today.
Теперь, будучи уже мамой двоих детей, она призналась, что после того случая пережила еще несколько спонтанных абортов: "Я считаю, что важно говорить о том, чего ты стесняешься, а также о том, что болит".
Напомним, первый ребенок у Пинк и ее мужа - профессионального мотогонщика Кэри Харта - появился на свет в июне 2011 года - дочь Уиллоу Сейдж Харт. Сын Джеймсон Мун Харт родился 26 декабря 2016-го.