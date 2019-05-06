Пн, 6.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Фото: в Эстонии реактивный самолет нарушил правила и встревожил пользователей соцсетей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

5 мая были опубликованы фотография и видео того, как реактивный самолет в волости Пайкузе летел слишком низко, передает Rus.Postimees.

Военно-воздушные силы Эстонии подтверждают, что учебный реактивный самолет L-39 летел в Пярнумаа ниже разрешенного. Самолет выполнял задание в рамках учений Kevadtorm, и пилот ошибся с установлением высоты.

Опубликованная в соцсетях фотография летевшего слишком низко самолета.

ФОТО: Facebook

"Военно-воздушные силы Эстонии начали расследование и извиняются за произошедшее", - прокомментировал специалист по связям с общественностью Сигрид Паула Пукк.

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ