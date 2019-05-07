Омбудсмен: политики грубо вмешиваются в работу независимых учреждений

Оценив правительственные инициативы, которые относятся к так называемым самостоятельным или независимым учреждениям, Янсонс отметил, что речи людей у власти больше похожи на политический маневр и политическое давление на институции.

Омбудсмен подчеркнул, что, например, в вопросе о смене председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) единственным аргументом был прежний многолетний опыт работы прежнего руководителя Арниса Цимдарса на упомянутой должности.

"Это недопустимо, и это очевидно, что идет борьба с независимостью соответствующих учреждений. Аналогично можно сказать и о Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), где предлагаются поправки к закону. Как публично отмечают в FKTK, несмотря ни на что, без достаточной оценки будет изменен весь совет комиссии. Это еще один серьезный индикатор того, что политики совершают давление и, фактически, даже не считаются с независимостью учреждений", - заявил омбудсмен.

Янсонс считает, что сейчас не ясно обоснование для поправок к закону об FKTK.

"Если они потеряли доверие, у общества есть права знать, какие для этого были причины", - отметил омбудсмен.

Он также признался, что его не убеждает сказанное политиками о том, что "закон правят для освобождения от нынешнего совета FKTK".

Сложившаяся ситуация заставляет Янсонса думать о том, что политики меняют правление независимых учреждений по "известным лишь им самим причинам".

"Особенно странно эти действия выглядят в связи со сменой руководителя ЦИК в момент, когда ЦИК организовывает выборы в Европарламент. Сняли руководителя только потому, что он слишком долго работает. Это неприемлемо и недемократично", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что глядя на принцип правового государства, "политики запутались в своем мастерстве" и они подают очень плохой сигнал и латвийскому и международному обществу.

В видении Янсонса принцип деления власти расшатан действиями политиков, к тому же, получается, что силы коалиции объединились и "грубым образом вмешиваются в независимость учреждений".

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, стоило бы обеспечить равновесие. Одним из решений может быть избранный посредством открытой процедуры и предложенный парламентариями кандидат на должность президента страны. Также необходимо гораздо более открыто подходить к этим процессам — если проводится конкурс на конкретную должность, процедура должна быть публичной, предложил Янсонс.

По мнению омбудсмена, неправильно держать информацию в "известной секретности" до последних этапов конкурса на определенную должность.