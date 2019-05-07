В Великобритании нашли "самую сексуальную женщину-сантехника"

По информации издания, 30-летняя Карли Гэйл уже в 15 лет начала подрабатывать, помогая по выходным отцу-сантехнику. "Он научил меня паять трубы и делать кое-что еще. Я просила его, чтобы он полностью обучил меня этой профессии, но он отказался, - вспоминает британка. - Отец не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа".

Позже Карли поступила в ремесленное училище, где помимо нее было 200 парней и только одна девушка. Она признается, что отношение в обществе к женщинам-сантехникам довольно предвзятое.

"Некоторые спрашивают: "А где мужчина?". Они сомневаются, что я достаточно квалифицированный мастер, чтобы качественно оказать услугу",

- поясняет женщина.

Благодаря своей модельной внешности Гэйл, естественно, привлекает повышенное внимание клиентов. Несмотря на специфику работы, она тщательно ухаживает за собой.

"Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой в опилках. Но, как и любая девушка, я люблю маникюр. Если мне нужно сохранить его к определенному дню, я заматываю ногти скотчем",

- рассказывает женщина.