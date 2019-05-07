Ушаков хочет оценки уголовной ответственности Пуце в суде

Он рассказал, что вместе с адвокатами Виктором Тихоновым и Гатисом Гайлумсом подготовил не только заявление, оспаривающее распоряжение Пуце, но и подал частную жалобу с просьбой оценить, не злоупотребил ли министр полномочиями.

Ушаков напомнил, что Пуце упрекает самоуправление в том, что не был увеличен основной капитал Rīgas satiksme.

"Мы нашли стенограммы заседания думы, в котором Пуце сам участвовал как депутат. Это означает, что он хорошо знал, что в данном случае речь идет только о вложении в собственный капитал, а не в основной капитал. Пуце использует служебное положение и указывает совсем на другие вещи, чем год назад, когда он был депутатом думы", - сказал Ушаков.

Также в распоряжении министра выявлены грубые нарушения, и ясно видно, что оно имеет политическую подоплеку. "Это доказывает не только сама суть решения, но и действия, которые за этим последовали. Например, журналистам министр заявил, что, если бы он распустил Рижскую думу целиком, "Согласие" снова победило бы на выборах и я мог бы стать мэром", - сказал Ушаков.

Тихонов также заявил, что Пуце, будучи депутатом, хорошо знал, что дума не принимает решения об увеличении основного капитала.

Он добавил, что как адвокат хочет устранить ситуацию, когда политики не соответствующим образом используют предоставленные им административные функции.

"Если министру не нравится, что какой-то его политический оппонент что-то сделал неправильно, он не имеет право наказывать ради наказания. Отстранение от должности - не наказание, и нельзя смешивать ответственность председателя думы с ответственностью всей думы, а использование преимуществ нового статуса, как это произошло в данном случае", - сказал адвокат.

Комментируя заявление в суд, адвокат Гайлумс рассказал, что перед подготовкой заявления адвокаты хотели ознакомиться с материалами административного дела, но выяснилось, что этого дела не существует.

Гайлумс пояснил, что распоряжение является административным актом, и, в соответствии с административно-процессуальным законом, должно быть и административное дело, на основании которого этот акт издан.

С точки зрения юриста, если делу будет предоставлен статус общественной важности, судопроизводство во всех инстанциях может длиться год или два, а без такого статуса - четыре или пять лет.