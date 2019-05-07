Платье дня: Кэти Перри нарядилась люстрой
На ежегодный бал, открывающий главную модную выставку в Институте костюма в Нью-Йорке - Met Gala 2019 - американская певица, композитор, автор песен, актриса и посол доброй воли ООН Кэти Перри пришла в невероятно авангардном платье, а точнее сказать - оделась люстрой! Автор этого модного шедевра - бренд Moschino.
Перри предстала перед публикой в расшитом кристаллами Swarovski мини-платье без бретелек, к которому была прикреплена конструкция в виде двухъярусной люстры с горящими лампочками-свечами. Мини-версия люстры размещалась и на голове звезды.
Вот что рассказал о своей работе изданию Vogue автор наряда - дизайнер итальянского бренда Moschino Джереми Скотт:
"Вы когда-нибудь бывали на балу, где нет люстры?! Сама по себе идея элегантности соответсвует понятию "кэмп". Я хотел поиграть с этой концепцией, подшутить над ней с любовью...
Возможно, это самое сложное творение в моей жизни!".
Как отмечается, на изготовление модного шедевра ушло шесть недель.